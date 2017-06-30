MASTÖB Malatya Şube Başkan Murat Cengiz:

Malatya’nın coğrafik ve jeopolitik konumu nedeniyle çok önemli bir şehir olduğunu aktaran Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Şube Başkanı Cengiz, “Malatya gerek Ortadoğu ve Kafkaslara yakınlığı ile dış ticarette, gerekse Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerine yakınlığı ile de iç ticarette çok önemli bir merkezdir” dedi.

Ankara Kazan bölgesindeki Lojistik Üs Bölgesinin, bir benzerinin Malatya’da kurulması gerektiğini ifade eden Cengiz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin müjdelediği hızlı tren ile de Malatya’nın limanlara yük taşınması konusunda merkez bölge konumuna geleceğini belirtti.

Cengiz, “Lojistik Üs ve Lisanslı Depoculuk Çalıştayında, Lojistik Üs ve Lisanslı Depoculuğun yapılacağı en uygun alanın Vagon Onarım Fabrikası olduğunun belirtilmesi kayısı için lisanslı depo kurulmasına yönelik yönetmeliğin de bir an evvel yürürlüğe girmesini sağlayacaktır. Yapılan incelmeler sonucunda Yaklaşık 30 bin tonluk bir lisanslı depo alanı ve binası için ortalama 50 milyon TL’lik bir yatırımın gerektiği belirtilirken, Vagon Onarım Fabrikasının değerlendirilmesi durumunda para harcanmadan projenin hayata geçirilebileceğinin vurgulanması ayrıca çok önemli bir ekonomik kazançtır” dedi.

Cengiz, Lisanslı Depoculuğun Malatya kayısısına değer katacak bir çalışma olduğu vurgulayarak, “Şu anda Malatya’da köylüler ürünü topladıktan hemen sonra, ilaç, işçilik borçları nedeniyle ürünü anında satmaktadır. Ürün bu sebeple, beklenen fiyatın altında, çok cüzü bir gelir ile satılmaktadır. Kurulması düşünülen Lisanslı Depo Sisteminde ürüne devlet desteği ile bir ürün senedi verilecek ve köylü bu ürün senedini istediği bankada bozdurarak mevcut sistemden daha fazla gelir elde edecektir. Bu anlamda, dünya kayısı merkezi konumunda bulunan Malatya’da halen 400 milyon dolar olan kayısı ihracatının bu çalıştaydan çıkan sonuçla 2 milyar dolar seviyelerine yükselebileceği belirtiliyor” diye konuştu.

Malatya’da kurulması düşünülen Lojistik Köy Merkezi ile birlikte ihracatçı iş adamlarının da önünün açılacağı ve daha hızlı ihracat yapılmasının sağlanacağını belirten Başkan Murat Cengiz, Malatya’nın özellikle ekonomik anlamda çok büyük kazanımlar elde edeceğini dile getirdi.