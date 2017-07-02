MASTÖB VE PÜRDEF’den Başkan Adil Gevrek’e destek

MASTÖB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve MASTÖB Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz ile Yönetimi, MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu ve Yönetimi ile Pütürge Dernekler Federasyonu Başkanı Cihan Akköse ve Yönetimi Yeni Malatyaspor’un Ömer Halis Demir Konferans Salonu’nda düzenlenen Mali Genel Kuruluna katılarak, Başkan Adil Gevrek ve Yönetimine destek verdiler.

Genel Kurul sonrası söz alan MASTÖB Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Bizler yürekten Malatyalıyız ve Malatyasporluyuz. Ben ve arkadaşlarım Yeni Malatyaspor’un ve Adil Gevrek Başkanın en iyi gününde değil her zaman yanında olduk. Takımımızı da hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

MASTÖB Ankara Şube Başkanı Kamil Göksu ise, Yeni Malatyaspor’a Süper Lig’de başarılar dileyerek, “Çok şükür Takımımız Süper lige çıktı. Bizler Ankara’da yaşayan Malatyalılar olarak takımımızın her daim yanında olacağız. Bu yüzden daha iyi organize olalım diye Ankara Malatyasporlular Derneğini kurduk. İnşallah hep beraber takımımıza sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

PÜRDEF Başkanı Cihan Akköse de, “Biz İstanbul’da yaşayan Malatyalılar olarak geçen sezon Yeni Malatyaspor ve Adil Başkanımızı asla yalnız bırakmadık. Gerek İstanbul’da oynanan maçlarda gerekse diğer deplasmanlarda her zaman tribündeki yerimizi aldık. Yeni Malatyaspor’un yeni sezonda Süper Ligde İstanbul’da oynayacağı maçlarda da tribündeki yerimizi alacağız. Yeni sezonda takımımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.