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26 Aralık 2017 14:30

MASTÖB’DEN Avşar’a hayırlı olsun ziyareti

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz ve yönetimi, MHP İl Başkanı Bülent Avşar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

MASTÖB’DEN Avşar’a hayırlı olsun ziyareti

26 Aralık 2017 14:30


MHP İl başkanı Bülent Avşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim için STK’larımız vazgeçilmezlerimizdir. Onlar bizim yön pusulamızdır. Fikirlerini bizler her zaman önemsemişizdir. MASTÖB’ünde çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Başarılı ve bir o kadar da güzel çalışmalarını projelerini gözlemlemekteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman MASTÖB ile beraber olduğumuzu belirtmek isteriz" şeklinde konuştu. .


MASTÖB Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz ise, 5 Kasım’da göreve gelen MHP İl Başkanı Avşar’a başarılar diledi. Cengiz, "Kendisine ve yönetimine ortak paydamız Malatya için başarılar diliyoruz" diye konuştu.




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