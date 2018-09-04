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04 Eylül 2018 14:12

Matbaacılardan ‘dolar’ tepkisi

Son zamanlarda ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaş ile artan dolar kuru birçok sektörü etkiledi.

Matbaacılardan ‘dolar’ tepkisi

04 Eylül 2018 14:12

Bu sektörlerin başında yer alan matbaacılar da, dış baskıya karşı dik duracaklarını ve devletin yanında olduklarını söylediler.


Döviz kurlarındaki artışın en çok matbaacılık sektörünü etkilediğin kaydeden Malatya Matbaacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Orhan, sektörde kullanılan kağıt başta olmak üzere kalıp ve kimyasal ürünlerin dolar kuru üzerinden ithal edildiğini ve bu nedenle de birçok matbaacının son aylarda iş yapamaz duruma geldiğini söyledi. Sarf malzemeleri almakta zorlanan matbaacıların zamlı kağıt almak istememelerine rağmen ithalatçı firmaların dolar kurunun sabitlenmediğinden dolayı kağıt satmak istemediklerini ifade eden Orhan, “Kağıt alamayan biz matbaacılar aldığımız siparişleri yapamaz olduk. Yetkililerin bir an önce bu duruma el atmalarını ve esnafımızın sorunlarının giderilmesini bekliyoruz. Bende dahil olmak üzere bir çok meslektaşımız kredi kullanarak yatırım yaptığımız makinalarımızın borcu yüzde 100 artmıştır. Bizlerde ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapıyor ve yapmaya da devam edeceğiz. Yayıncılar, gazeteciler ve matbaacılar hepimiz aynı gemideyiz, hep birlikte bu dış güçlere karşı hep birlikte dik duracağız. Devletimizin yanındayız. Ülke olarak en çok birlik beraberliğe ihtiyacımızın olduğu şu zamanda hep birlikte bu zor günleri atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.




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