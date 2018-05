Matematiği şiirle sevdiriyor

Şiir kitapları bulunan, bestekarlık yapan ve kısa süre önce de oyunculuğa adım atan matematik öğretmeni Adem Özdemir, sanatçı yanıyla eğitimci yönünü birlikte kullanıyor.

2004 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Adem Özdemir, ilkokulda başlayan şiir sevgisini, profesyonel olarak ilerletmeye başladı. Kendi yazdığı ’Bu Yüzden’ adlı şiiri ile kamera karşısına geçen Özdemir, şiire çocukluğundan beri ilgisinin olduğunu söyledi.

3 şiir kitabı bulunan Özdemir’in en ilginç kitabı ise ’Matematikçe Başladı Her Şey’ isimli kitabı.

"3 tane kitabı çıkardım, bir tane albüm yaptım”

Beyinde müzik ile matematik zekasının aynı yerde bulunduğunu belirten Özdemir, "Şiir yazma yeteneği ile matematik yeteneği aynı lobda aynı yerde bulunuyor. Dolayısı ile orayı iyi kullanan insanlar her ikisini de iyi bir şekilde yapabiliyor. İyi bir edebiyatçı iyi bir şairdir teması oluşmuş ama öyle değil bence. İyi bir sayısalcı da iyi bir şair de diyebiliriz. Ben de bu anlamda 8 yaşından beri şiir yazıyorum. 3 tane kitabı çıkardım, bir tane albüm yaptım, klip yaptım, çeşitli sinemalarda kısa filmlerde küçük de olsa roller aldım. Matematiğin yanı sıra sanatçı kimliğimiz de kendiliğinden gelişmiş oldu" dedi.

Özdemir, derslerde sıkılan öğrencilere şiir okuyarak yardımcı olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

"Bazen ders aralarında öğrencilerimizin sıkıldığı yerlerde oluyor. Ben de biliyorsunuz özel eğitim kurumlarında görev yaptım. Kendi kursumu işletiyorum şu anda. Buralarda da öğretim yaparken şiiri okuduğunuz zaman öğrenci biraz daha farklı yanaşıyor size. Sizi sevdiği zaman dersi de seviyor, dersi sevdiği zaman da o konuyu daha iyi bir şekilde öğreniyor. Matematik biliyorsunuz Türkiye’de ciddi bir sorun. Herkesin korkarak yaklaştığı bir ders. Bu dersi sevdiklerinde zamanla verimli sonuçlar alıyorsunuz. O yüzden öğretmen bu işte çok çok önemli, işini iyi bilmek, iyi yapabilmek için bu işte farklı yöntemler de kullanması gerekiyor. Eğitimcilik her zaman dünyanın en zahmetli işidir. Çünkü insan mühendisliği yapıyoruz. İnsanlara bir şey katmaya mecbursun bu her zaman zor olanı. Şiir yazmak ise kendi işlerinizle meşgulsünüz, kendinizi ifade ediyorsunuz, başkalarının duygularına rehberlik ediyorsunuz. Çok yakında yeni bir eğitim kurumunu hizmete sunacağız. Her yönüyle çok farklı ve her şeyin düşünülerek ortaya konulduğu bir eğitim kurumu olacak. Bizim işin maddiyat ya da farklı yönleriyle işimiz yok. Bizim derdimizi nitelikli öğrenci yetiştirebilmek. Umarım bu okulumuz çok güzel işlere imza atacak."

"Kenan Işık akrabam olur”

Tiyatrocu Kenan Işık’ın akrabası olduğunu ifade eden matematik öğretmeni Özdemir, "Kenan Işık bana her zaman hısım derdi. Malatya’da kullanılan bir tabirdir. 2003’te en son bir araya gelmiştik. Ondan sonra da zaten çok fazla görüşme imkanımız olmadı. Fakat olanları duyduktan sonra çok üzüldük iyileşmesini bekliyoruz. İnşallah yeniden hayata döner, aramıza döner, programlarına döner. Kendisi çok sevilen bir sanatçı. Yaşadığımız yer o zaman köydü, şimdi büyüdük merkeze katıldı. Yakıncalıdır kendisi. İnşallah hizmetine, sanatına devam eder hale gelir" şeklinde konuştu.

"Bana da bir teklifte bulundu"

Yakın zaman önce Yılmaz Erdoğan’ın filmi için teklif aldığını da söyleyen Özdemir, “Bir manken ajansı organizasyon firmasının sahibi eski öğrencim olan Özge Mermer, Malatya’ya bir defile için gelmişti. Bir film ile ilgileniyormuş. Bana da bir teklifte bulundu, ‘hocam oynar mısınız’ diye sordu, ben de kabul ettim. Eğer olursa oynayacağız. Bilmiyorum şu anda oradaki görüşmeler ne durumda, ne olacak, ne bitecek bilmiyorum ama böyle bir proje sunuldu bana. İnşallah olursa orada da oynarız" ifadelerini kullandı.