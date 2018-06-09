Matematik Olimpiyatlarında ödül töreni

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı kapsamında bu yıl 5’incisi 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Matematik Olimpiyatlarında 3 bin 600 öğrencinin yanı sıra 10 binin üzerinde de misafir katılmıştı. Karnaval havasında geçen Geleneksel 5. Matematik Olimpiyatları sonrasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Kampüste gerçekleşen törende Olimpiyat Okullarında 7. Sınıflarda 1.’lik ve 3.’lük, 6. Sınıflarda 1.’lik ve 2.’lik ile 5. Sınıflarda 2.’lik başarısı elde eden öğrencilere madalya ve ödülleri verildi. Kurum yetkilileri tarafından ödüllendirilen öğrenciler, mutluluklarını aileleri ile paylaşırken, Okul Kurucu Üyesi Ahmet Polat Kaya, kolej olarak bu yılda başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek başarılı olan öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.