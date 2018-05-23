MATHAP Başkanı İhsan Akın dernek binasında açıklamalarda bulundu. MATHAP ve birlikler olarak yetiştiricilere yönelik yaklaşık bir aydır taleplerini topladıkları 100 kişi ve 10 bine yakın yurt dışı damızlık zirai kredili hayvan alımı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Akın, “Bu bağlamda getirilecek olan hayvan fiyatı yaklaşık bir ay önce 950 liraya denk gelirken dolar ve eurodaki spekülasyon ve oyunlar nedeni ile artırılarak bin 150 liraya kadar çıkmış ve çıkarılmaya devam etmektedir. Ülkemizde bu işe çanak tutanların araştırılıp cezalandırılmalarını talep ediyor ilgili kurumları göreve davet ediyoruz. Bizler el birliği, gönül birliği, ülke birliği için taraf olarak yani ülkemizin vatanımızın bayrağımızın tarafı olarak, bu oyunlara gelmeyeceğiz, bekleyeceğiz kısa zaman sonra bu suni şişirme bitecek olup bizler hayvan alımlarımızı o zamana program yaptık, buradan tüm üyelerimize yetiştiricilerimize çiftçilerimize vatandaşlarımıza sesleniyoruz, duyarlı olalım ülkemize göz dikenlere ve vatan hainlerine ders verelim. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tüm duyarlı vatan severlere destek olalım bugün beraber olma günüdür sözde değil özde bir olma günüdür. Şahsi hesap, ferdi çıkar zamanı değil, dik durma vatanımıza ve onu savunan kahramanlara sahip çıkma zamanıdır. 15 Temmuz’da millete, uçakla, tankla, bombayla ve içimizde yuvalanıp yardım, yataklık yapan hanilerle yapamadıklarını geçmişte olduğu gibi ekonomik savaş ile yapmak istiyorlar. Bu anlamda bizler sivil toplum örgütü olarak, bu hainlere milletimizle birlikte, gerek ekonomik, gerek canımız ve kanımız ile savaşarak asla fırsat vermeyeceğiz. Yalnız bunu lafla sözle değil, çiftçilerimiz, üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz ve vatanını seven herkesle ile dün yaptığımız gibi bugün de hep birlikte yapacağız. Buradan, milyon dolarları olup, hesaplarında alışverişlerinde farklılık göstermeyen siyasetçiler, kurum kuruluşlar, STK’lar, iş adamları, yatırımcılar, ihracatçı ve ithalatçı temsilcilere sesleniyoruz. Ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaş nedeni ile Türk Lirasına ve vatanımıza sahip çıkalım, sizin trilyon ve katrilyon dolarlarınız sizi kurtaramaz kısa yoldan vazgeçin, her şeyi Devletten beklemek yerine, herkes üzerine düşeni yapmalı. Son pişmanlık fayda vermez, bizler tüm fedakarlık içinde bedenimizi canımızı ortaya koymaya hazırız, yaptık bugünde, yaparız. Kağıttan para kazanan ve bunlara çanak tutan Müslümanın diye geçinen ülkelere ve onun idarecilerine sesleniyorum, saniyesi bile senin elinden olmayan bir dünya için bu telaş niye. Bizler neden rızık ve maddi şeyler için kaygı duyuyoruz, kaygı duymamız gereken tek şey ülkemizin bekası, bayrağımızın inmemesi, ezanımızın dinmemesi ve vazgeçilmez mukaddes ülkemizin bölünmemesidir” diye konuştu.