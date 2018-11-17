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MATHAP'tan Vali Baruş'a ziyaret

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP), Malatya Valiliği görevine atanan Aydın Baruş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP), Malatya Valiliği görevine atanan Aydın Baruş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


MATHAP Başkanı İhsan Akın ve beraberindeki platform üyeleri, oda, birlik ve dernek başkanları, teknik üyeler, öğretim üyeleri, ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Malatya Valiliğine atana Aydın Baruş'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyarette çalışmalar hakkında bilgiler veren Platform Başkanı Akın, Malatya'da tarım ve hayvancılığın gelişmesi noktasında ellerinden gelen tüm çalışmaları yapacaklarını aktardı.


Malatya Valisi Aydın Baruş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarım ve hayvancılık ile ilgili, platform üyelerinden kapsamlı bilgiler aldı. Baruş, Malatya'da tarım ve hayvancılığının gelişmesi noktasında koordineli çalışacaklarını söyledi.


Ziyaretin sonunda Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, Vali Baruş'a Platform adına koyun yününden yapılmış olan keçe (kepenek)in minyatür tablosunu hediye etti.

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