MATİM İş Merkezi işlevsel hale getirilecek

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MATİM İş Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan, MATİM İş Merkezi'nin sorunlarının çözülmesi için çalışmaların yapılacağını belirterek, MATİM İş Merkezi'nin sağlıklı bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MATİM İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın ve bazı birim müdürleri ile birlikte MATİM İş Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Başkan Gürkan, “MATİM İş Merkez'indeki işgaller konusunda yapılaşma noktasında, iş ve işverenlerin durumunu incelemek maksadıyla buraya geldik. Burada görüldüğü gibi tablo geçmiş dönemden kalan bina girişleri, han girişleri, iş merkezi girişlerine kadar ihlal edilmiş. Bu konuda MATİM İş Merkezi Yönetim Kurulu toplanacak. Kamu alanına kadar, özel mülkiyet alanına kadar genel bir tasnifi yapıldıktan sonra burayı kiralayan arkadaşlarda hangi şart ve koşullarda, hangi esaslara göre kiralama yapılmışsa onun esasları ortaya konulacak ve daha sonra eğer müktesebat varsa veya geçmişten gelen bir hakkı varsa bunların telafisi her iki taraflı yapılarak, ortak kullanım alanlarının bir an evvel boşaltılması, varsa işgallerin bir an evvel ortadan kaldırılması, iş merkezi usül ve esaslarına göre yönetilerek oradaki iş sahiplerinin ve işverenlerin imkânlarının daha sağlıklı koşullarda sunulması gerekiyor. Buradaki insanlarımız nezaketlidir, zariftir. Onlar bu işleri ikna yoluyla çözeceği kanaatindeyim. Netice itibariyle bizde ilgili arkadaşlarla görüştük. Yönetim de bu dediğim usulleri benimserse daha iyi olur. Önceleri burada bir yönetim boşluğu varmış. Yönetim boşluğu neticesinde buna benzer oluşumlar olmuş. Yönetim kararlı olup, yönetim usul ve esaslarına göre iş hanını yönettikleri takdirde, buradaki problemlerin minimuma ineceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

MATİM İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın ise, “Battalgazi Belediye Başkanımız sıkıntılarımızı yerinde görmüştür. Desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendisi gereken açıklamaları yapmıştır. Sizlere ve değerli belediye yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu konuda Battalgazi Belediyesi'nin duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.