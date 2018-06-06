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06 Haziran 2018 13:28

MBŞT geleneksel sanatları canlandırıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu (MBŞT) Ramazan’da geleneksel sanatları sahneliyor.

MBŞT geleneksel sanatları canlandırıyor

06 Haziran 2018 13:28


Büyükşehir Belediyesi’nin mahalle ve ilçe iftarlarında sahne alıp orta oyunu gösterisi yapan Büyükşehir Tiyatrosu, katılımcıların güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı MABESEM bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Tiyatrosu, son olarak Ramazan Geceleri Programında sahne aldı. Büyükşehir Belediye binası yanındaki dev Ramazan Çadırında sahne alan MBŞT, ortaoyunu gösterisi yaptı. Pişekar ile İbiş’i canlandıran oyuncular, çocukların ilgi odağı oldu. Aynı zamanda çocuklar sahneye alınıp tekerleme yarışmaları ve komşuluk ilişkileri hakkında diyaloglar gerçekleştirildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen Malatya’da Ramazan Geceleri, her akşam Teravih Namazı sonrası devam ediyor.


Ayrıca Ramazan Ayı boyunca devam edecek Ramazan Gecelerinde MABESEM Hüsn-i Hat Atölyesi açtığı stantta vatandaşlarla buluşuyor.




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