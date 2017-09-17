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17 Eylül 2017 14:40

MBŞT’den okula yeni başlayan öğrenciler için uyum etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Şehir Tiyatrosu (MBŞT) tarafından okula yeni başlayan minikler için geleneksel hale getirilen ’Okula Hoş Geldin’ etkinliği bu yıl 5’nci kez düzenlendi.

MBŞT’den okula yeni başlayan öğrenciler için uyum etkinliği

17 Eylül 2017 14:40

Etkinlikle 5 ilkokulda toplam 750 öğrenciye ulaşıldı.


İlkokulların birinci sınıflarını gezen MBŞT oyuncuları, öğrencilere oryantasyon süreciyle ilgili kısa skeçler sundular. Kitap okumanın önemi ve okula alışma süreci ile ilgili olarak oynanan skeçler, çocukların yoğun ilgisini gördü. Sınıf ortamında yapılan gösterimler öğrencilerin tiyatroyla da tanışmasını sağlarken etkinlik çerçevesinde öğrencilere çeşitli ikramlar da yapıldı.


Vakıfbank, TOKİ, Kazım Karabekir, Orduzu Gazi Osman Paşa ve Sümer ilkokullarında gerçekleştirilen etkinlik için öğrenci ve öğretmenler Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.




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