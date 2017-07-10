Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 18:30

Medya temsilcileri Malatya’da buluştu

ER TV’nin daveti üzerine Malatya’ya gelen televizyon sahipleri, genel yayın yönetmenleri ve yöneticileri 23.

Medya temsilcileri Malatya’da buluştu

10 Temmuz 2017 18:30

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali’ne katıldı.


Türkiye’nin farklı kentlerinde uydu yayını yapan 30’un üzerinde televizyon kuruluşu ve Malatya’da faaliyetlerine devam eden yazılı ve görsel medya kuruluşlarının temsilcileri Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Gündem Özel Programına katıldı.


‘Gündem Özel’ programında Başkan Polat medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı, festivalin amacı, hedefleri, düzenlenen etkinlikler hakkında bilgilendirmede bulundu. Üç yıl içerisinde yapılan hizmetler hakkında bilgiler aktardı. Yaklaşık iki saat süren program 30 televizyon kanalında canlı olarak yayınlandı.


Medya temsilcileri daha sonra Yeşilyurt İlçesinin doğal güzellikleri ile turistlik mekanlarını da gezdiler.


Türkiye’nin farklı illerinden gelen Medya temsilcileri ER TV’yi de ziyaret ederek kurum binasını gezdi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyarete Basın İlan Kurumu (BİK) Şube Müdürü Nihat Abacı’da eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!