Medya temsilcileri Malatya’da buluştu

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali’ne katıldı.

Türkiye’nin farklı kentlerinde uydu yayını yapan 30’un üzerinde televizyon kuruluşu ve Malatya’da faaliyetlerine devam eden yazılı ve görsel medya kuruluşlarının temsilcileri Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Gündem Özel Programına katıldı.

‘Gündem Özel’ programında Başkan Polat medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı, festivalin amacı, hedefleri, düzenlenen etkinlikler hakkında bilgilendirmede bulundu. Üç yıl içerisinde yapılan hizmetler hakkında bilgiler aktardı. Yaklaşık iki saat süren program 30 televizyon kanalında canlı olarak yayınlandı.

Medya temsilcileri daha sonra Yeşilyurt İlçesinin doğal güzellikleri ile turistlik mekanlarını da gezdiler.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen Medya temsilcileri ER TV’yi de ziyaret ederek kurum binasını gezdi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyarete Basın İlan Kurumu (BİK) Şube Müdürü Nihat Abacı’da eşlik etti.