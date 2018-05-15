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15 Mayıs 2018 17:05

Mehmet Akif İnan Voleybol turnuvası tamamlandı

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi tarafından düzenlenen Mehmet Akif İnan Voleybol Turnuvasında Akçadağ Fatih Fen Lisesi birinci oldu.

Mehmet Akif İnan Voleybol turnuvası tamamlandı

15 Mayıs 2018 17:05


16 Nisan’da 30 okul takımının katılımı ile Vali Galip Demirel Orta Okulunda başlayan Mehmet Akif İnan Voleybol Turnuvası tamamlandı. Dün oynanan final müsabakaları sonucunda birinci Akçadağ Fatih Fen Lisesi olurken ikinciliği Yeşilyurt Akmercan Anadolu Lisesi, Özel Doğa Koleji ise üçüncü oldu. Turnuvada ayrıca centilmenlik kupası ise Doğa Kolejinden Vahap Güler’e verildi. Kupa töreninde konuşan Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, kurucu genel başkanları Mehmet Akif İnan anısına bu yıl 2’incisini düzenledikleri voleybol turnuvasına katılan tüm takımlara teşekkür etti. Eğitim-Bir-Sen olarak sosyal sendikacılığın yansıması olarak bu tür faaliyetlere önem verdiklerini dile getiren Yıldırım, “Hedefimiz eğitim çalışanlarının birlikteliğine ve kaynaşmasına katkıda bulunmaktır. Bunu da sağladığımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.


Dereceye giren tüm takımları kutlayan Yıldırım, “Salonun bize tahsil edilmesinde Milli Eğitim Müdürümüze, Vali Galip Demirel Orta Okulu Müdürü Hamit Kapan’a, Turgut Özal iş Okulu Müdürü Erkan Şimşek’e, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şükrü Deveceloğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren kurumlara kupaları verildi.




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