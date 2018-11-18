Mehmet Çınar'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Çınar mesajında, “Fahr-i Kainat efendimizin yeryüzünü şereflendirişinin yıldönümünü büyük bir mutlulukla kutluyoruz. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlakî erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. Hepimizin üzerinde durması gereken hususta, O'nun güzel ahlakı ve bizlere öğrettikleri olmalıdır. Bugün tüm kırgınlıklar, yerini sevgi ve hoşgörüye bırakmalıdır. Bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmıştır. O'nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel örnekler vardır. Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV)'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak yegane gaye ve görev olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, bütün İslam Aleminin mübarek Mevlid kandilini tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.