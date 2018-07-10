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10 Temmuz 2018 17:21

Mehmet Ilkım, Hırvatistan’da final müsabakası yönetti

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te sona eren Yıldızlar Güreş Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Malatyalı Uluslararası 1.

Mehmet Ilkım, Hırvatistan’da final müsabakası yönetti

10 Temmuz 2018 17:21

Kategori Hakemi Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Ilkım, 80 kilogramda final müsabakası yönetti.


Başarılı müsabakalar sonucunda Rus ve İranlı güreşçiler arasındaki 80 kilogram final müsabakasında görevlendirilen Ilkım, verdiği başarılı kararlarla da dikkat çekti.


Sona eren şampiyonayla ilgili açıklamada bulunan başarılı hakem, “Ülkemi en iyi şekilde temsil etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her hakem final müsabakası yönetmek ister, tabii final müsabakası verilmez, alınır mantığıyla düşündüğünüzde daha da mutlu oluyorsunuz. Bu vesileyle çıkmış olduğum dünya şampiyonası final müsabakasını hatasız yönetmiş olmak beni ayrıca mutlu etti. Bana güvenen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Burada Malatya’yı ve ülkemi temsil etmek beni ayrıca gururlandırdı. Buralarda olmamda emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.




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