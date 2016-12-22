Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 16:57

Mehmet Kavuk Cami’inin yapımı iptal edildi

Mehmet Kavuk Cami’inin yapımı iptal edildi

22 Aralık 2016 16:57

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, belediye binası yanında temel aşamasında olan Mehmet Kavuk Cami’inin yapımını iptal ettiklerini açıkladı.
İHA’ya konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Çakır, 2012 yılında projelendirilen ve iş adamı Mehmet Kavuk’un yapımını üstlendiği caminin yapımının iptal edildiğini, yerine belediye binası yanındaki mevcut caminin yıkılarak 5 bin kişilik modern ve klasik çizgilere sahip mimaride bir cami yapacaklarını ifade etti.
-“Mehmet Kavuk Cami’nin yapımını iptal ettik”
Malatya Büyükşehir Belediye binası yanındaki mevcut Sümer Cami’nin yıkılıp yerine yeni bir caminin yapılması için gerekli imar düzenlemesi kararının belediye meclisinden çıktığını ifade eden Belediye Başkanı Çakır, “Büyükşehir binamızın arkasında bulunan alana yapılması planlanan cami yapımı iptal edildi. Orası temel aşamasındaydı. Alınan kararla Mehmet Kavuk Cami’nin yapımını iptal ettik. Tabi bu bölgeye, ihtiyaçlara cevap verecek bir cami için çalışmalara başladık. Mevcut Sümer Cami’miz biraz küçük ve ihtiyaca cevap vermiyor. Sümer Cami’ini yıkarak yerine yeni bir cami yapacağız. Mevcut caminin yıkılıp yerine yeni bir cami yapılması için gerekli imar düzenlemesi kararı belediye meclisimizden çıktı” ifadelerini kullandı.
-“Camimiz modern ve klasik çizgilere sahip mimaride olacak”
Başkan Çakır, yeni yapılacak caminin modern ve klasik çizgilere sahip mimaride yapılacağını belirterek, “Yeni yapılacak camimizin projesi belli oldu. Camimiz modern ve klasik çizgilere sahip mimaride olacak. Kapasitesinin 5 bin olmasını planlıyoruz. Tabi orası yoğunluğu olan bir bölgemiz özelikle ramazan ayında ve Cuma günleri ihtiyaca cevap vermiyordu. Yeni yapacağımız cami inşallah ihtiyaca cevap verecek nitelikte olacak”diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
2
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç