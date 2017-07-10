Memur-Sen 15 Temmuz ‘da meydanlarda olacak

Memur-Sen Malatya İl Başkanı Kerem Yıldırım ile birlikte sendika binasında basın toplantısı düzenleyen Memur-Sen Malatya İl Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, yapılan hain darbe girişimini lanetleyerek, “15 Temmuz darbe girişimin birinci yıl dönümünde Memur-Sen camiası olarak bizler meydanlarda olacağız. Bütün Malatyalıları da meydanlara davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini kaydeden Bingöl, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kadın, yaşlı, çocuk, genç demeden darbeye direnen herkesin öldürülmesi talimatıyla başlayan cunta-darbe kalkışmasının içerideki ve dışarıdaki azmettiricilerini, asli ve fer’i bütün faillerini, aktif ve pasif destekçilerini ayırım yapmaksızın "mel’un ve hain” olarak görüyoruz. Milletimizin kadını, erkeği, genci, yaşlısı, zengini, fakiri, memuru, işçisi, çiftçisi, şehirlisi, köylüsüyle darbe kalkışmasına ve zalim ve zorba kalkışmanın liderliğini üstlenen FETÖ’ye karşı sergilediği kararlı direnişin, her anı, bütünü, süreç ve sonuçlarıyla şanlı tarihimizin en mümtaz sayfa!arı arasında yerini aldığına inanıyoruz. Siyasi, ideolojik, etnik, dini, mezhebi ve meşrebi farklılıkların, bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya ve nihayetinde tek bayrak altında, tek devlet çatısı altında, tek vatan ve tek millet zemininde birlikte yaşamaya, saldırılara karşı birlik ve beraberlik içerisinde direnmeye engel oluşturmayacağının 15 Temmuz akşamından bugüne milletimiz tarafından bizzat ortaya konulduğuna şahitlik ediyoruz. Şerefli milletimizin yanında ve emrinde, bağımsız devletimizin arkasında ve hizmetinde olmaktan onur ve gurur duymamızı sağlayan 15 Temmuz darbe ve cunta girişimini bertaraf eden şanlı direnişte, şehitlik mertebesine ulaşanların, gazi olanların, meydanları dolduranların, mermilere aldırmayıp cuntacılarla hesaplaşanların istisnasız her birinin milletimizin duasını aldığına ve Yüce Yaradan’ın rızasını kazandığına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.