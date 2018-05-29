Çünkü eski Türkiye bizi tanımadı. Biz bir daha üniversite kapılarına turnike konulmasını ve kızların özgürlüklerinin turnikelere sıkıştırılmasını istemiyoruz. Biz bir daha üniversitelerin kampüslerinin kışla olmasını istemiyoruz” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen Memur-Sen Malatya Buluşması’nda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak içeride ve dışarıda Türkiye’ye yönelik yapılan algı operasyonlarını kırma amacında olduklarını belirterek, “En fazla manipülasyon yapılan, en fazla algı operasyonları yapılan bir ülkedir Türkiye. Dünyanın her yerinde buraya ilişkin bir algı operasyonu var. Buraya gelen insanlar Türkiye’ye karşı belli bir önyargıyla, belli bir tedirginlikle geliyorlar ama buradan giderken düşünceleri 180 derece değişiyor ve ‘Biz bu ülkeyi böyle bilmiyorduk, bu ülkeyi böyle tanımadık, yanılmışız’ diyerek hakkımızı teslim ederek gidiyorlar. Onun için Memur-Sen ailesinin bu anlamda sorumluluğu fazla. Sadece Malatya ve Türkiye ölçeğinde değil bu ülkenin uluslararası anlamda da hakkını ve hukukunu savunmak, bu ülkeye yapılan algı operasyonlarını ters yüz etmek ve bu ülkeye içeride ve dışarıda kurulan tuzakları fark etmek, milletimizle paylaşmak ve varsa bir kirli oyun o kirli oyuna ‘dur’ demek ve oyunu bozmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Bizim eski Türkiye ile sorunumuz var”

24 Haziran seçimlerine değinen Yalçın, 16 Nisan referandumunda Memur-Sen’in ‘evet’ dediğini hatırlatarak, “Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bizi ziyaret etti. Kendisine ziyarete Memur-Sen’in hassasiyetlerinden bahsettim. ‘Memur-Sen olarak biz eski Türkiye’yi sevmedik’ dedim. Bizim eski Türkiye ile sorunumuz var. Çünkü eski Türkiye bizi tanımadı. Biz bir daha üniversite kapılarına turnike konulmasını ve kızların özgürlüklerinin turnikelere sıkıştırılmasını istemiyoruz. Biz bir daha üniversitelerin kampüslerinin kışla olmasını istemiyoruz. Biz bir daha bu ülkede ikna odaları kurulmasını ve kızları mengeneye sıkıştırıp imha süreçlerine sokulan bir Türkiye’yi asla istemiyoruz. Biz 24 Haziran’da FETÖ ile sağda solda kırıştıranlara değil, FETÖ’den sufle alıp Türkiye’de FETO sufleleri sahaya sürmeye çalışanlara değil FETÖ’nün işini bitirenlere oy vereceğiz. Milletin değerleriyle, milletin inançları ile kavgası olanlarla değil milleti benimseyen, milletle beraber hareket eden, milletle irtibat kurmuş olanlarla birlikte hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Malatya İl Başkanı Kerem Yıldırım ise “Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak diğer 10 sendikamıza birlikte Malatya’da 11 kişilik milli takımı oluşturmuş durumdayız. Şu anda Malatya’da toplam 16 bin 500 üyeye sahibiz ve diğer bütün sendikaların üye sayıları bizim 3’te birimiz kadar. Artık kendimizle yarışıyoruz, inşallah en büyük sendika olmanın yanında rakipsiz ve tek sendika olmak için daha önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı İlk günkü aşkla yapmaya ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, AK Parti olarak Türkiye’yi her alanda en az üç buçuk kat büyüttüklerini söyleyerek, “Aynı zamanda insanımızın refah seviyesini yükseltmek en temel hedefimizdi. Sosyal refah sosyal Adalet en önemli amacımızdır. Bu vesileyle tam 335 milyarı sosyal koruma bütçesine ayırdık. Eğitime ve sağlığa ayırdığımız payı herkes çok iyi biliyor. Biz sosyal devlet anlayışının içini doldurmak için çok mücadele ettik ve bu mücadeleyi verirken de sadece bütçe ile değil aynı zamanda ülkemizin gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunduk” diye konuştu.

Nikah Sarayı’nda düzenlenen programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya milletvekili adayları, Memur-Sen Malatya İl Başkanı Kerem Yıldırım ve sendika üyeleri katıldı.