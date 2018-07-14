Memur-Sen Malatya Temsilciliği’nden 15 Temmuz açıklaması

yıl dönümü dolayı basın açıklaması yaparak hain girişime tepki gösterdi.

Memur Sen Başkanlar Kurulu adını açıklama yapan Hüseyin Hanbay ,”15 Temmuz, tarihten aldığı güçle medeniyet ve gönül coğrafyamızın umudu olan, tüm Müslümanları kardeşlik hukukuyla gözetmeye çalışan, adalet duygusuyla dünya mazlumlarının hakkını arama gayreti gösteren, emperyalizme yüksek sesle itiraz eden ülkemize karşı siyonist ve emperyalistlerin içerideki ırgatları ve mankurtlarıyla birlikte kalkıştıkları kanlı işgal girişimidir. Bu haince planlanmış kanlı kakışmaya karşı milletimiz inancını imkan, vatanını namusu için miğfer olarak görmüş destansı direnişiyle darbecileri yerle yeksan etmiş, ülkemiz topyekün dirilişe geçmiştir” dedi.

15 Temmuz, Malazgirt’ten Mohaç’a, Çanakkale’ye kadar asla teslim alınamayan, köle edilemeyen özgür ruhun güncellenen canlı ve fiili deklarasyonu olduğunu belirten Hanbay,” Bu tarih, istiklal ve istikbalimizi muhafaza ederek ülke ve millet bütünlüğümüzü geleceğe taşma iddiamızın zamanın hafızasına bir kez daha perçinlenmesidir. 15 Temmuz, vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarihtir; şehit kanlarıyla İslam vatanı yapılmış bu coğrafyaların işgal edilemeyeceğinin tescili, hür yaşamış, hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş mücadelesidir” şeklinde konuştu.

Hanbay, 15 Temmuz, kanlı bir darbe girişimiyle başlayan işgal denemesi olduğunu ifade ederek, “Küresel şeytani odaklar, 15 Temmuz darbe girişimiyle, Orta Doğu ve İslam dünyasındaki hakimiyetlerine engel olan Türkiye’yi, FETÖ aracılığı ile ele geçirme, içine girilecek kaotik süreçte çıkaracakları iç savaşla ülkeyi bölme, dış müdahalelere açık hale getirme, varlığımızı bütünüyle tarihten silme planıyla kanlı bir oyun sahneye koymuşlardır. Milletimiz, derin basireti ve hikmetiyle tehlikeyi anında görmüş, vatanın söz konusu olduğu bir durumda yaşamayı bile teferruat bilerek uçak ve helikopterlerle havadan bombalanan, zırhlı araçlarla, tanklarla tutulmuş sokaklara çıkmış, bendini yıkıp taşan sel gibi caddelere, alanlara akmış, adeta tek bir yumruk olup işgalci darbecilerin tepesine inmiştir. Üstten bomba ve roket atan uçaklara, tanklara, makineli tüfek mermilerinin karşısına, istiklal harbindeki, Çanakkale savaşındaki ruhla çıkmış ve o karanlık geceyi zalimlere cehennem etmiştir. Gece boyu canı ile kanı ile direnerek 2 binin üzerinde yaralı, 250 şehit veren milletimize o gece ilahi bir lütuf olarak geleceği ifade eden açık bir gök; sabahında, cesareti gösteren parlak bir güneş; sonrasında, mükafatı müjdeleyen bembeyaz bir ufuk armağan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

15 Temmuzu hazırlayan veya 15 Temmuza getiren sebepler iyi anlaşılmalı, sosyal ve siyasi yönleriyle iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Hanbay,” FETö ihanet şebekesinin örgütlenmesinin ana zeminini eğitimin imkanlarını kullanarak yapmış olmasından ders çıkarmak, bizim için son derece hayati bir öneme sahiptir. Vatan sevgisi, milli duygular ve insani değerler noktasında örnek insan yetiştirmesi gereken eğitim sistemimiz, güdümüne girdiği odaklardan aldığı emirle göz kırpmadan vatanına, milletine ihanet edebilen tiplerin çıkmasına müsait olabiliyorsa, sistemin zaaflarının tespit ve tadil edilmesine, vakit geçirilmeden de tahkim edilmesine büyük ihtiyaç vardır” diye konuştu.