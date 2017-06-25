Memur-Sen’de Bayramlaşma töreni

Sendika binasında düzenlenen bayramlaşma törenine Memur-Sen Şube Başkanı Kerem Yıldırım, yönetim ve sendika üyeleri katıldı.

Sendika üyelerinin bayramını kutlayan Şube Başkanı Kerem Yıldırım yaptığı konuşmada İslam coğrafyasında sıcak olaylarının yaşandığı ve bu dönemde bayramı idrak etmeye çalıştıklarını belirterek, “Bu olumsuzluklar yaşanırken bir Müslüman için bayramı yaşamak ne kadar mümkündür, hepimizin kendisine sorması gerekiyor. Burada şöyle bir sonuca varıyoruz. Bizler inananlar, Müslümanlar gerçek anlamda Rabbimizin kurallarını Peygamberimizin sünnetini özümseyebilseydik dünya da yaşanılan bu olumsuzlukların büyük çoğunluğu olmayacaktı. Orta Doğu coğrafyasına bütün olumsuzluklar ve katliamlar Müslümanların yaşadığı coğrafyada oluyor. Neden? Çok iyi düşünmemiz gerekiyor. İyi düşünmemiz gerekiyor, çünkü biz büyük bir camiayız. Memur- Sen olarak bir milyonluk bir camiayız. Eğitim-Bir-Sen olarak 420 binlik bir camiayız. Bizim gibi duyarlı sivil toplum kuruluşları duyarlılığını her zaman göstermesi lazım” diye konuştu.

Memur-Sen olarak çalışanların haklarını her zaman koruduklarını da belirten Yıldırım, Ağustos ayında toplu sözleşme imzalanacağını dile getirdi.

Yıldırım, konuşmasının sonunda Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni ederek Türk Milletinin ve İslam Aleminin bayramını kutladı.