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Mercan Çocuk Üniversitesi öğrencileri Atatürk'ün Evi'nde

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Malatya Mercan Çocuk Üniversitesi’nin minikleri, Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret etti.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Malatya Mercan Çocuk Üniversitesi'nin minikleri, Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.


Okul öncesi döneminden itibaren Atatürk sevgisini, inkılap ve ilkelerini aşılamak amacıyla Mercan Çocuk Üniversitesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Atatürk Evi'ni ziyaret ettiler. Ziyarette minik öğrenciler, kalplerindeki Atatürk sevgisini görsel olarak pekiştirdiler ve Ata'yı andı.


Müzeyi gezen çocuklar, burada kırmızı karanfiller de bırakırken ellerinde Türk Bayrağı ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

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