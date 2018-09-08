Mercan Eğitim Kampüsü, görkemli açılış ile hizmete girdi

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen açılış törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekili, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birçok siyasi bürokrat, STK ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mercan Eğitim Kampüsü’nün sadece Malatya için değil tüm Türkiye için gurur duyulan ve örnek alınacak özgün bir okul modeli olduğunu belirterek öğrencilerin çok çeşitli alanlarda faydalanabileceği, kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir kampüs olduğunu ifade etti.

Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada Mercan Eğitim Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan’a böylesine önemli bir eğitim kurumunu Malatya’ya kazandırdığı için teşekkür etti. Yıllar boyunca Malatya’ya en güzelini yapma noktasında Özcan Mercan’ın kendileri ile her zaman istişare halinde olduklarını ifade eden Tüfenkci, “Sosyal, kültürel, sportif olanaklarla donatılan Mercan Eğitim Kampüsü’nün beceri ve yaşam merkezi alanı olarak gelecek nesillere aktarılacak en güzel armağan” şeklinde konuştu. Tüfenkci, ayrıca açılışı yapılan eğitim kampüsünün Milli Eğitim Bakanlığı’nın esinlenmesi gereken özgün bir okul modelinde olduğunu da söyledi.

Mercan Eğitim Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan ise konuşmasında, “Doyduğumuz yer değil, doğduğumuz yere hizmet etmek, yatırım yapmak, Malatya’mızın ekonomisine ve gençlerine destek vermek, sahip çıkmak adına bu yatırım Malatya’ya yapılmıştır. Çok yakın gelecekte ülkemizin her ilinde Mercan Eğitim Kampüsü’nü faaliyete geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Mercan, “Sadece bir okul olarak değil, okuldan öte bir teknoloji ve yaşam merkezi olarak tasarlanan bu kampüs çocuklarımızın günümüz teknolojilerini kullanmayı öğrenmesinin yanında inovasyona yönelik teknoloji üretir hale gelmelerini sağlayacak, sosyal, kültürel ve sportif olanakları ile bir yaşam alanı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Mercan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mercan Eğitim Kampüsü’nde alanında başarılı ve seçkin eğitim gönüllüsü öğretmen ve personeli ile iyi insan olmanın değeri en baştan itibaren verilerek milli şuuru yüksek, dil bilen, dünya gerçeklerinin farkında, küresel gelişmeleri takip eden, donanımlı, üretken, mutlu, başarılı ve kendini gerçekleştiren, örnek oluşturan geleceğin liderleri yetişecek”

Konuşmaların ardından konukların katılımı ile kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Görkemli açılış daha sonra Sanatçı Tuğba Yurt’un konseri ile devam etti.