Mercan Kolejinde 10 Kasım Anma töreni

Mercan Koleji'nde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreninde, yürekler Atatürk için çarptı.

Mercan Koleji'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıl dönümünde düzenlenen program ile anıldı. Özay Mercan Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende çelenklerin sunulması, saygı duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Velilerinde katıldığı anma programında Mercan Koleji öğrencileri oratoryo gösterisi yaptı. Ata'nın sevdiği şarkıları ve türküleri söyleyen öğrenciler büyük alkış aldı.

Programda bir konuşma yapan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, 10 Kasım 1938 tarihinin de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin derin üzüntüsünün yaşandığını belirterek Atatürk'ün askeri deha olduğu kadar iyi bir entelektüel, iyi bir matematikçi ve iyi bir lider olduğunu belirtti.

Tüm gazi ve şehitlere de şahsı ve millet adına minnettarlığını ifade eden Mercan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Atamız, hoşgörü ve asaletin temsilcisiydi. Eğitime öncelik vermiş ileri görüşlü bir devlet adamı olan Atamız, çağının çok ilerisinde bir adamdı. Karga kovalayan sarı saçlı, mavi gözlü çocuk' olarak yıllarca ders kitaplarında öğrettiğimiz Atatürk'ün yeni nesillere örnek olacak kişiliği ve özellikleri mutlaka çocuklarımıza aktarılmalıdır. Çağdaş toplum olma, başarılı medeniyetler seviyesine çıkma hedefi ile bizler için yol gösterici olan Ata'mızın her sözünü yaşamak, yaşatmak çocuklarımıza bırakacağımız emanetlerimizdir. ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünün ışığında biz de Ulu Önder'in açtığı yolda, eşi benzeri olmayan donanımlı kampüsümüzle öğrencilerimize en iyiyi, en güzel ortamda veriyoruz. Eğitime öncelik vererek, vatanına milletine hayırlı, milli kültür ve manevi bilince sahip, donanımlı ve kendini gerçekleştiren bireyler olmasına olanak sağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 80'inci yıldönümünde, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun.”