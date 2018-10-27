Mercan Kolejinde 29 Ekim coşkusu

yılı Mercan Kolejinde büyük bir coşku içinde kutlandı.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise grubundaki öğrenciler demokrasinin doğum gününü şiirler, şarkılar söyleyerek kutladı. Orotoryo ve dans gösterisi sonrası, Cumhuriyet Sergisi açılışıyla program devam etti. Sergi açılışını gerçekleştiren Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan açılış öncesi konuşmasında, "Demokrasimizin 95. Yılını kutlamanın onur ve gururu içindeyiz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlattığımız bu bağımsızlık mücadelemizi taçlandıran Cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bizler daha güçlü yarınlar için, üretmeye, düşünmeye fırsat sağlayan donanımlı bir kampüs oluşturduk. Amacımız Atamızın Türk Milletine işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi ulaştıracak olan yarınlarımız, çocuklarımıza milli bilinci aşılamak ve güzel yarınlar bırakmaktır" dedi.

Sergi açılışı ardından fuaye alanında velilere ikramlarda bulunuldu.