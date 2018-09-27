Mercan Kolejinde aşure etkinliği

Etkinliğe Mercan Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, okul yönetimi, öğretmenler , öğrenciler ve veliler de katılım sağladı.

Programda konuşma yapan Dr. Özcan Mercan, Muharrem ayının faziletine dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'den sonra Mercan Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni günün anlam ve önemini anlatan konuşmasında Muharrem ayının öneminden, bu ayın feyzinden yararlanmak için yapılabilecek ibadet ve davranışlardan bahsetti. Mercan Eğitim Kurumları'nın akademik başarı yanında milli ve manevi değerlere önem veren bir nesli önemsediklerinden ve bu gibi günlerin kardeşlik duygularını pekiştirdiğini anlattı.

Aşure ikramı ile devam eden etkinlik öğretmen, veli ve öğrencilere bağlarını güçlendirecekleri güzel bir ortam sağladı.