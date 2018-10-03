Mercan Kolejinde Çocuk Haftası etkinliği

Malatya Mercan Koleji, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan'ın da katılımıyla 1 Ekim Dünya Çocuk Haftasında UCIM derneği işbirliği ile son zamanlarda dünyanın ve Türkiye'nin kanayan yarası ‘Çocuk istismarı' sorununa dokundu.

Yapılan etkinlikler dahilinde UCIM derneğinden gelen üyeler, çocuk istismarı ile ilgili sunumlarını yaptı. Dünya Çocuk Haftası nedeniyle etkinliğe katılan öğrencilerin bileklerine mavi kurdele takılırken etkinlik öğrencilerin pankartlarla kortej yürüyüşü ile devam etti.

Uçan balonlara asılan istismar ile ilgili anlamlı mesajlar da öğrenciler tarafından gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik sonunda öğrenciler dans etkinliği ile istismara tepkilerini eğlenerek göstermiş oldu.