Mercan'da yeni yıl heyecanı

Bostanbaşı'nda yeni yerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Mercan Eğitim Kampüsünde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı heyecanı yaşanıyor.

Yeni kampüsü ile Malatya'da eğitime başlayan Mercan Okulları'nda yeni yıl ile birlikte öğrenciler eğitim-öğretime başladı. Okulun yeni eğitim-öğretim yılına başlaması nedeniyle bir açıklama yapan Mercan Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Mercan, geleceğin liderlerini yetiştirme vizyonu ile yola çıktıklarını belirterek yeni sezonun tüm öğrenci ve veliler için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

13 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu eğitim kampüslerinde anaokulu, ilkokul, orta okul, Anadolu lisesi, fen lisesi, teknoloji ve yaşam merkezleri ile Türkiye'nin en modern eğitim kampüslerinden biri olduklarını ifade eden Mercan, “Amacımız çocuklarımızın günümüz teknolojilerini kullanmayı öğrenmesinin yanında inovasyona yönelip teknoloji üretir hale gelmelerini sağlamaktır. Bunun yanında sosyal, kültürel ve sportif olanaklarımızla okulu bir yaşam alanı haline getirdik” şeklinde konuştu.

Yeni sezonda tüm öğretmen ve öğrencilere başarı dileyen Mercan, “Okulumuzun tüm birimlerinde derslikler, araştırma odaları, kütüphaneleri teknoloji ve fen laboratuvarları, bilişim, kodlama ve robotik atölyeleri bölüm ve yönetim odalarında iletişim ağlarına hızla erişebilen kablolu ve kablosuz ağ bağlantıları ile çağdaş bir eğitim ortamı sunduk" diye konuştu.