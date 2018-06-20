Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 17:02

Merdivenler Mahallesinin yolları asfaltlandı

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin muhtelif bölgelerinde asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Merdivenler Mahallesinin yolları asfaltlandı

20 Haziran 2018 17:02

Bu kapsamda Merdivenler Mahallesi’nde birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı.


Rekor düzeyde asfalt çalışması yapan Battalgazi Belediyesi, asfalt çalışmaları kapsamında Merdivenler Mahallesi’nde yapılan altyapı sonrası birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, yapılan asfalt çalışması sonrası memnuniyetini dile getirerek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Sinan Ayhan, yapılan hizmetlerden dolayı duyduğu memnuniyet dile getirerek, “Yollarımız ilk defa yapılıyor. Yapılması iyi oldu. Battalgazi Belediyesi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalışmalarının devamını isteriz. Her yerde aynı şekil olması güzel bir şey. Görüldüğü gibi dağlar kadar fark var. Eskiden asfalt değildi, stabilizeydi. Toz içinde kalıyorduk. Tabi şimdi daha güzel oldu. Bundan sonra sıkıntı olmaz araç gidiş gelişin de daha önce sıkıntı çekiyorduk. Toz, duman, kışın çamur oluyordu. Selahattin Bey’e teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerisi için daha iyi olur” şeklinde konuştu.


"Eski ile şimdiyi kıyaslamazsınız, şimdi daha tertemiz" diyen mahalle sakinlerinden Kazım Yiğit ise, sözlerine şöyle devam etti:


"Şimdi bizim merdivenler köyü eskiden barajın diğer tarafındaydı. Baraj geldikten sonra buraya düzenleme yapıldı. Alt yapı yapıldı, güzel oldu. Asfalt yapıldı yani memnunuz. Güzel işler yapıldı. Geçen sene mahalle aralarında asfalt yapıldı. Daha güzel, daha temiz oldu. Eskiden arabalar köyün içine girdiği zaman, yol toz duman oluyordu. Şimdi güzel işler yapıldı. Selahattin Başkanım burada ki caminin etrafını yapsalar güzel olur. Hayvanlar tahrip etmez.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç