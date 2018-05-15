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15 Mayıs 2018 14:05

MESOB Başkanı Keskin’den soykırım tepkisi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararının ardından başlayan protestoculara yönelik İsrail’in soykırım yaptığını söyleyerek, "Özellikle hep Müslümanların kutsal günlerinde bu katliamlar yapılıyor.

MESOB Başkanı Keskin’den soykırım tepkisi

15 Mayıs 2018 14:05

Ramazan ayının arifesinde yine katliam yaptılar" dedi.


MESOB Başkanı Şevket Keskin, İsrail’in Filistinlilere yönelik katliam ve baskınlara tepki gösterdi. Benzeri olayların Müslümanlar için önemli günlerde yapıldığına dikkat çeken Keskin,


Amerika ve İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamları nefretle kınıyoruz. Türk milleti olarak, Türk esnaf ve sanatkar camiası olarak Filistinlilerin yanındayız. Amerika’nınki provokasyon değil, aslında Müslüman ülkelere saldırmak için elinden gelen hinliği açıkça yapmaya başladı. Gerçekten Amerika’nın katil olduğu bugün meydandır. Başta bütün Müslüman ülkelerin ve dünyanın ayağa kalkması lazım. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bu işte müdahil olması yeterli değil. İnşallah yapılan katliamlar son bulur. Dikkat ediniz, özellikle hep Müslümanların kutsal günlerinde bu katliamlar yapılıyor. Ramazan ayının arifesinde yine katliam yaptılar. İnşallah, Müslümanlar olarak ayağa kalkacağımızı ve zalime karşı duracağını, garibanın yanında yer alacağımız günleri ümitle bekliyoruz. Filistinlilere yönelik yapılan katliamları nefretle kınıyoruz. Filistin’in yanında duran Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve hükümetimizin sonuna kadar yanındayız” dedi.


MESOB Başkanı Şevket Keskin, 1 Ocak’ta başlayan ve 1 Mayıs’ta sona eren Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının seçim sürecini de değerlendirdiği toplantıda, süreçte tarafsızlık ilkesiyle ve objektif bir şekilde hareket eden kentteki medya kuruluşu ve basın mensuplarına teşekkür etti.




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