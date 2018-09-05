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05 Eylül 2018 14:53

MESOB ve ASRİAD’dan iş birliği vurgusu

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve beraberindeki heyet ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Şevket Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MESOB ve ASRİAD’dan iş birliği vurgusu

05 Eylül 2018 14:53


Ziyarette konuşan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Birliğine tekrar seçilen Şevket Keskin’e görevinde başarılar diledi. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen ziyarette Malatya’daki esnaf ve sanatkarların sorunları, bu sorunların çözümleri ile piyasalar konuşuldu. Sektörler ve üretimin önemine değinilen Özel, her zaman esnaf ve sanatkarlar odasının yanlarında olacaklarını ve gerekli çalışmaları hassasiyetle yapacaklarını dile getirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Şevket Keskin ise, ASRİAD Malatya Şubesinin yeni kurulmasına rağmen başarılı çalışmalarının olacağını kaydederek yapacakları istişare toplantılarında mutlaka ASRİAD Malatya Şubesinin de yer alması gerektiğini söyledi.


Ziyaret hediye takdimi ve karşılıklı başarılar dilekleri ile son buldu.




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