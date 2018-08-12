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12 Ağustos 2018 15:59

Meşrubat hırsızlığı güvenlik kamerasında

Malatya’da bir büfede yaşanılan meşrubat hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Meşrubat hırsızlığı güvenlik kamerasında

12 Ağustos 2018 15:59


Olay, çevreyolunda bulunan bir büfede meydana geldi. Gece saat 01.30 sularında Mehmet Durak’a ait büfeye gelen 2 şüpheli, dışarıda bulunan meşrubatları çalarak kayıplara karıştı. Büfenin güvenlik kameralarına takılan o anlarda büfenin önüne gelen 2 şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra büfenin önündeki tezgahın altında bulunan 3 koli meşrubatı çalarak olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.


Normalde büfenin önüne bir şey koymadığını ancak yoğunluktan dolayı ilk kez o gece dışarıya mal koyduğunu ifade eden büfe sahibi Mehmet Durak, hırsızların bunu fırsat bilerek meşrubatları çaldığını söyledi. Daha önce de birkaç kez büfesinde hırsızlık girişimi yaşandığını kaydeden Durak, kaybının 70 lira olduğunu vurguladı.




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