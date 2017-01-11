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11 Ocak 2017 12:25

Messi Kemal oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakıyor

Messi Kemal oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakıyor

11 Ocak 2017 12:25

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Arguvan Belediyespor’un forvet oyuncusu, ‘Messi Kemal’ lakaplı Kemal Tekpınar, ilerlemiş yaşına rağmen sergilediği futbolla izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.
Futbola Sivas Gürünspor’un alt yapısında başlayan 1982 doğumlu Kemal Tekpınar, daha sonra sırasıyla Bingöl Köy Hizmetleri, İnönü Üniversitesispor, 1966 Malatya Gençlik ve Arguvanspor formalarını giydi.
Forma giydiği takımlarda 100’ün üzerinde gol atan Kemal Tekpınar, sol ayağını etkili kullanması ve tekniğiyle Barselona’nın yıldızı Messi’yi andırıyor.
Aynı zamanda eğitimci olan Kemal Tekpınar, bu sezon formasını terlettiği 1.Amatör Küme Büyükler Ligi takımı Arguvan Belediyespor formasıyla 4 gole imza attı.
-“Futbol benim için bir yaşam felsefesi”
Futbolu çok sevmesine rağmen bir türlü beklenen patlamayı yapamamasını sahipsizliğe bağlayan Kemal Tekpınar, “Yaşım 50’de olsa futboldan kopabileceğimiz sanmıyorum. Futbol benim için bir yaşam felsefesi. Kendimi anlatmayı pek sevmem ama arkadaşlarım ve tanıyanlar yetenekli olduğumu söyler” diye konuştu.
-“Futbolcu olabilmek için sadece tek başına yetenekli olmak yetmiyor”
Çocukluğunda en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu kaydeden Kemal, “Çok istedim futbolcu olmayı. Bazen maçlarımızı izlemeye gelenler neden profesyonel liglerde olmadığımı soruyorlar. Tabi futbolcu olabilmek için sadece tek başına yetenekli olmak yetmiyor. Bazen elinizden tutan birilerine de ihtiyaç duyuyorsunuz. Her şeyde bir hayır vardır. Bizim için de hayırlısı buymuş demek ki. Çok sevdiğimi futbolu hala oynuyorum ve bu bana çok iyi geliyor. İnşallah gücüm yettiği kadar da oynamak istiyorum”şeklinde konuştu.



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