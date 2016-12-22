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22 Aralık 2016 13:58

Metruk evde yangın çıktı

Metruk evde yangın çıktı

22 Aralık 2016 13:58

Malatya’da kimsenin yaşamadığı metruk evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kiltepe Mahallesi Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu yanındaki 2 katlı kerpiç evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı metruk evdeki yangın kısa sürede her yeri sararken mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangın yan binalara sıçramadan kısa sürede söndürülürken polis yangınla ilgili inceleme başlattı.



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