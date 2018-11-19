Mevlid-i Nebi Haftası Malatya'da kutlanacak

Bugün Başlayan Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Malatya'da ‘Peygamberimiz ve Gençlik' temalı program düzenlenecek.

İl Müftüsü Ümit Çimen, tüm İslam aleminin Mevlid kandilini tebrik ederek, “Bugün, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin, 1447'nci seneyi devriyesi. Mevlid kandili etkinlikleri kapsamında kutlamaktayız. Biz Peygamberimizi çok seven bir milletin çocuklarıyız, kıymet veren tarihin evlatlarıyız” ifadelerine yer verdi.

17-25 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de olduğu gibi İslam coğrafyasında Mevlid-i Nebi Haftasının çeşitli etkinlilerle kutlanacağını belirten Çimen, “Bu gece Kandil gecesi nedeniyle camilerimizde vatandaşlarımızla buluşacağız, onun bize emanet ettiği mirasını anlatacağız, güzel ahlakını anlatacağız” dedi.

Bu yıl ki ana temanın Peygamberimiz ve Gençlik olduğunu kaydeden Çimen, “Peygamber efendimiz gençliğe çok önem verirdi” şeklinde konuştu.

Bu arada 21 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi Nikah sarayında düzenlenecek olan Mevlid-i Nebi Haftası programında Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt bir konferans verecek.