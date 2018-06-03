Mevlüt Aslanoğlu Caddesi asfaltlandı

Kent genelinde yatırım ve hizmetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, 700 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Mevlüt Aslanoğlu Caddesinde çalışmaların büyük bölümünü tamamladı.

Caddeyi sıcak asfalt ile kaplayan Büyükşehir Belediyesi, kaldırım ve cep otopark çalışmalarını da tamamladı. 1.2 metre genişliğinde bisiklet yolunun yapılacağı cadde de aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarına ise devam ediliyor.

Başharık Mahalle sınırları içinde bulunan 575 metre uzunluğundaki Alperen sokakta çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bu sokakta yol, kaldırım, cep otopark, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yaptı.

Devam eden değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarını sık sık yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Mevlüt Aslanoğlu Caddesi ile Alperen Sokağını çok kısa sürelerde tamamladıklarını söyledi.

Malatya’nın birçok bölgesinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Polat, “Mıhlıdut, Kavak, İlhan Şahintürk caddelerimiz bunlardan birkaçı. Alperen Sokak halkımızın hizmetinde, Mevlüt Aslanoğlu Caddemiz ise yakın zamanda ferah ve güzel bir görünüme kavuşacak. Caddemiz de yol ve kaldırımlar düzenli hale geldi. 2 metre genişliğinde cep otoparklar yaptık. 1.2 metre genişliğinde bisiklet yolu yapıyoruz. Aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarıyla caddemiz Malatya’ya yakışır bir hale gelecek. Biz bu çalışmaları yaparken bize destek olan sabır gösteren bölge sakinlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.