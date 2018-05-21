Mevlüt Aslanoğlu Caddesinde çalışmalar sürüyor

700 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Mevlüt Aslanoğlu Caddesinde altyapı çalışmaları tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ise geceli gündüzlü devam ediyor.

Caddede kaldırım, yol ve otopark çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerine tek taraflı bisiklet yolu da yapıyor. Aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarıyla yolu güzelleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, işin büyük bölümünü tamamlamış durumda.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Mevlüt Aslanoğlu Caddesinde gece devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen ve bazı şube müdürleri de eşlik ettiler.

Mevlüt Aslanoğlu’nu 4 yıl önce kaybettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Mevlüt Abiye Allahtan rahmet diliyorum. Mevlüt Aslanoğlu’nun isminin yaşatıldığı 700 metre uzunluğundaki caddemizi ismine yakışır bir hale getiriyoruz. Caddemiz güneyde İsmetpaşa Caddesi, kuzeyde ise Tevfik Temelli Caddemizle birleşiyor. Malatya genelinde bu çalışmaları yaparken önemsediğimiz bir ayrıntı var. Çoğu yerde başlamak yerine, bir yere başlayarak düzenli şekilde çalışarak, hızlı bir şekilde çalışmaları bitirmeyi amaçlıyoruz. Ramazan Ayında gece de çalışıyoruz. Caddemizi düzenlerken vatandaşlarımıza rahatsızlık veriyoruz. Bunun için de herkesten özür diliyoruz. Gece-gündüz demeden çalışarak burayı kısa bir zamanda bitireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.