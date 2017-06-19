MGC’den basın mensuplarına iftar

İftar öncesi bir konuşma yapan İl Müftüsü Ümit Çimen, Ramazan’ın önemine dikkat çekerek, “Ramazan bizim inancımızda çok önemli bir yeri olan bir ay. Ramazan bir yıl boyunca kaybettiğimiz insani ve ahlaki değerleri yeniden keşfettiğimiz, kazandığımız bir mevsimdir. Ramazan sadece aç ve açlık değildir. İftar ve sahurdan ibaret değildir. Allah bize oruçla neye ulaşmamızı murat ediyorsa ona ulaşmayı nasip etsin” diye konuştu. Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman ise, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, iftar yemeğine katılan basın mensuplarına ve konuklara teşekkür etti. İftar sonrasında Malatya’ya yardımlarıyla katkı veren iş adamı Ömer Çiçek’e Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından plaket verildi. Kernek Şelale Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Barosu Başkan Yardımcısı Av. Onur Demez, Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Kadir Çelik, Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Hacı Bektaş’ı Veli Derneği Başkanı Hasan Meşeli, Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergün Kılıç, Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, gazete sahipleri ve basın mensupları katıldı.