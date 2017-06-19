Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 17:04

MGC’den basın mensuplarına iftar

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından Ramazan ayı dolayısıyla basın mensuplarına iftar yemeği verildi.

MGC’den basın mensuplarına iftar

19 Haziran 2017 17:04


İftar öncesi bir konuşma yapan İl Müftüsü Ümit Çimen, Ramazan’ın önemine dikkat çekerek, “Ramazan bizim inancımızda çok önemli bir yeri olan bir ay. Ramazan bir yıl boyunca kaybettiğimiz insani ve ahlaki değerleri yeniden keşfettiğimiz, kazandığımız bir mevsimdir. Ramazan sadece aç ve açlık değildir. İftar ve sahurdan ibaret değildir. Allah bize oruçla neye ulaşmamızı murat ediyorsa ona ulaşmayı nasip etsin” diye konuştu. Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman ise, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, iftar yemeğine katılan basın mensuplarına ve konuklara teşekkür etti. İftar sonrasında Malatya’ya yardımlarıyla katkı veren iş adamı Ömer Çiçek’e Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından plaket verildi. Kernek Şelale Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Barosu Başkan Yardımcısı Av. Onur Demez, Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Kadir Çelik, Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Hacı Bektaş’ı Veli Derneği Başkanı Hasan Meşeli, Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergün Kılıç, Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, gazete sahipleri ve basın mensupları katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:47
  • Güneş :04:56
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!