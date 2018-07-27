MGTC’de kan değişimi

Olağan Genel Kurulu ile başkanlığa genç gazeteci Fatih Avcı seçildi.

Cemiyet binasında, Fatih Gül’ün Divan Kurulu Başkanlığında gerçekleşen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Daha sonra yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunarak oybirliğiyle kabul edilmesi ile devam eden programda Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz bir konuşma yaptı. 2 yıllık görev süresi zarfında yönetim kurulu ile birlikte güzel işlere imza attıklarını ifade eden Deniz, “Şu anda 2 yıl zaman dilimi içerisinde bizimle birlikte iyi kötü günler geçirdiniz. Destek verdiniz ve cemiyetimizin görüşlerini kamuoyuna yansıması için mesleki görevlerinizi yaptınız. Ben hepinize yeniden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yönetim Kurulumu ibra ettiğiniz için de yeniden teşekkürlerimi arz ederim” şeklinde konuştu.

Daha sonra tek liste halinde gidilen seçimlerde Cemiyetin başkanlığına Bu sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı seçildi. Seçim sonrası kısa bir teşekkür konuşması yapan Avcı, “Bundan sonra yeni yönetimin yaş ortalaması düşük diye belki biraz daha efor sarf edeceğiz, daha fazla koşturacağız. 2 yıllık bir süremiz var. Bu süre zarfında temsil ettiğimiz kurumların tamamının hak ve hukukunu, bütün meslektaşlarımın hem bağlı bulundukları gazetelerde, kurumlarda hem de güncel hayatta, haberde, her yerde haklarını korumak için herkese söz veriyorum. Daha önce cemiyetimiz bize bağlı olan kurumların, gazetecilerin bir arada olmasını, bir sinerjiyle ekip ruhunu sağlıyordu. Bundan sonra biz de aynı şekilde yeni yönetim olarak bu bayrağı devraldığımız gibi, aynı şekilde organizasyonlarla bütün basın çalışanlarını bir arada tutmaya çalışacağız. Bunun için de herkese eşit mesafede yaklaşacağız. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Avcı başkanlığında oluşan yeni yönetimde ise şu isimler yer alıyor:

Fatih Avcı (Başkan), Cahit Özçelik, Serdar Barut, Ömer Çelik, Bayram Güder, Aziz Yiğit, Tahir Özçelik, Mehmet Yeler, İhsan Doğan, Sevilay Karabulut ve Taha Ayhan.

Denetleme kurulu asil üyeleri Ahmet Keskin (Başkan), Murat Çolak, Mahir Abdurrahman Temur.

MGTC Üst Kurul Delegeleri, Kemal Deniz, M. Duran Özkan, Serdar Barut ve Fatih Avcı”