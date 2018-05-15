Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 17:07

MHP aday adayı Berkan Samanlıoğlu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu, Ramazan ayının İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, "Mübarek Ramazan ayında Türk İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının son bulmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum" dedi.

MHP aday adayı Berkan Samanlıoğlu:

15 Mayıs 2018 17:07


Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Samanlıoğlu, "Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluştur. Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Bu ay değerlendirmek için en makbul aydır" ifadelerini kullandı.


Samanlıoğlu, dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında herkesin gönlünün sevgiyle, barışla ve kardeşlikle dolmasını temenni ederek, sözlerini şöyle sürdürdü "Ramazan ayına kavuşturan yüceler yücesine şükürler olsun. Allah’ın rahmeti, bereketi İslam alemi ve Müslümanlarla olsun. İslam aleminin güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Güzel ve iman dolu bu ayda sofralardan iftar bereketi, evlerden mutluluk eksik olmasın. Ramazan Ay’ında bütün müminlerin dualarını ve oruçlarını Rabbim kabul etsin.”


Mübarek Ramazan ayında savaşların son bulması, akan kan ve göz yaşının dinmesini temenni eden Samanlıoğlu, "Filistin’de İsrail terörü sonrası birçok kardeşimiz şehit düştü, birçok kardeşimizde yaralandı. Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail’i şiddet ve lanetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan ayında savaşların son bulmasını, akan kan ve gözyaşının dinmesini temenni ediyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç