MHP aday adayı Berkan Samanlıoğlu:

Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Samanlıoğlu, "Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluştur. Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Bu ay değerlendirmek için en makbul aydır" ifadelerini kullandı.

Samanlıoğlu, dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında herkesin gönlünün sevgiyle, barışla ve kardeşlikle dolmasını temenni ederek, sözlerini şöyle sürdürdü "Ramazan ayına kavuşturan yüceler yücesine şükürler olsun. Allah’ın rahmeti, bereketi İslam alemi ve Müslümanlarla olsun. İslam aleminin güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Güzel ve iman dolu bu ayda sofralardan iftar bereketi, evlerden mutluluk eksik olmasın. Ramazan Ay’ında bütün müminlerin dualarını ve oruçlarını Rabbim kabul etsin.”

Mübarek Ramazan ayında savaşların son bulması, akan kan ve göz yaşının dinmesini temenni eden Samanlıoğlu, "Filistin’de İsrail terörü sonrası birçok kardeşimiz şehit düştü, birçok kardeşimizde yaralandı. Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail’i şiddet ve lanetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan ayında savaşların son bulmasını, akan kan ve gözyaşının dinmesini temenni ediyorum" diye konuştu.