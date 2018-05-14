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14 Mayıs 2018 20:54

MHP aday adayı Er, partililerle bir araya geldi

24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili aday adayı olan Harun Er, partililerle bir araya geldi.

MHP aday adayı Er, partililerle bir araya geldi

14 Mayıs 2018 20:54


Parti binasında gerçekleşen programda bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine az bir süre kaldığını belirterek "Türk milleti önümüzdeki 5 yıllık süre zarfı için demokratik ve milli görevini, üstün fedakarlık ruhuyla ifa ederek Cumhurbaşkanı ve vekillerini çıkaracaktır" şeklinde konuştu.


Bu süre zarfında MHP’ye aday adaylığı için yoğun bir başvurunun olduğunu kaydeden Avşar, "Bu tablo aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisine yönelmiş muazzam bir alaka, sevgi ve desteğin varlığına işarettir. Bugünde Milletvekili aday adaylığını açıklayan Harun Er kardeşimizin aday adaylık tanıtımını yapıyoruz, kendisine başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.


MHP Malatya Milletvekili aday adayı Harun Er ise "Yıllardır mensubu olduğum Ülkücü harekette, milletvekili aday adayı olma süetiyle davamıza daha iyi hizmet verebilmek için, bu kutsal göreve talip oldum. Gayem makam ve mevkiden ziyade davama daha iyi hizmet etmek. Yüce Allah’tan hakkımızda hayırlısını nasip etmesini diliyorum, ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.


Er, ayrıca aday adaylığı sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.




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