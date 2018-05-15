MHP aday adayı Gören Darende ilçesini ziyaret etti

Milletvekili Aday adayı İzzet Gören ve beraberindekiler ilk olarak Darende ilçesinde esnafları ziyaret ederek 24 Haziranda yapılacak seçimlerde destek istedi. Mecliste MHP’nin güçlü olması gerektiğini dile getiren Gören, Malatya’dan da meclise milletvekilleri göndermek için Darendelilerin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

Darende MHP ilçe başkanı Mehmet Altun ile birlikte esnaf gezisi yapan Gören, esnafların 24 Haziran seçimlerinde MHP’yi destekleyeceğini ve hak ettiği yere getireceğine inançlarının tam olduğunu söyledi. Darendelilerin kendilerini coşkuyla karşıladığını kaydeden Gören, “MHP aday adayı olarak sahada vatandaşlarımıza, hedeflerimizi ve projelerimizi anlatacağız. MHP‘nin hakkı ettiği yerde olması adına gece gündüz demeden gayret göstereceğiz. İnşallah Malatya’dan da milletvekilleri çıkararak mecliste Malatya’yı güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Malatya’mızın ve Darende’mizin sorunlarını biliyoruz ve bunları da çözeceğimize söz veriyoruz” diye konuştu.

Önümüzdeki seçimlerde herkese önemli görev düştüğünü belirten Gören, tüm vatandaşların mutlaka sandık başına giderek oyunu kullanması gerektiğini söyledi.

Gören ve beraberindekiler daha sonra Kozluca Mahallesinde de esnafları ziyaret ederek destek istedi. Gören’e başarılar dileyen esnaflar, MHP’nin ülkenin bekası söz konusu olduğunda hiç düşünmeden dik duruş sergilemesinden dolayı teşekkür ettiler.