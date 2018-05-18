MHP adayı Fendoğlu’nun ilk ziyareti şehit amcasının mezarı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’de dün açıklanan kesin aday listelerinin ardından Malatya’da 1’inci sıra aday olan işadamı Mehmet Fendoğlu, beraberinde MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan ve partililerle birlikte merhum amcası Hamit Fendoğlu’nun eşi olan yengesi Mukaddes Fendoğlu’nu ziyaret etti. Mukaddes Fendoğlu, aile olarak 1946 yılından beri siyasetin içinde olduklarını ve 40 yıl sonra kendi ailelerinden birinin yeniden siyasete dönmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Fendoğlu ve beraberindekiler daha sonra, Bulgurlu mahallesine geçerek burada şehit belediye başkanı Hamit Fendoğlu’nun (Hamido) mezarını ziyaret ederek dua etti. Burada kısa bir konuşma yapan Milletvekili adayı Mehmet Fendoğlu, “40 yıl önce şehit düşen amcam Hamit Fendoğlu’nun huzurunda namusum, şerefim ve haysiyetim üzerine yemin ediyorum, ben bu davadan vaz geçmedim, bu davayı da sahipsiz bırakmadık” İfadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli başta olmak üzere teşkilata verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Fendoğlu, “Bütün Malatyalı hemşehrilerimi, ve herkesi gönülden selamlıyorum. Eski acılarımızın yeniden yaşanmaması için, ülkemizin ve milletimizin bekası için bir olacağız, birlik olacağız. Şanlı bayrağımızın gölgesi altında birlikte el ele geleceğe daha emin olarak yürüyeceğiz” diye konuştu.