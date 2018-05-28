MHP adaylarına coşkulu karşılama

Yaklaşık 500 araçlık konvoyla birlikte karşılanan MHP Milletvekili adayları daha sonra seçim startının verildiği Akçadağ ilçesine geçti. Burada da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan adaylar ilçe esnafını gezdikten sonra düzenlenen iftar programına katıldılar. İlginin oldukça yüksek olduğu programda ilk olarak söz alan MHP İl Başkanı Bülent Avşar, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçileceğini belirterek “MHP ve AK Parti olarak Cumhur ittifakı adı altında birleştik. ‘Cumhur ittifakı millet aklıdır’ dedik. Karşımızda da güçlü bir şer ittifakı var. Bunlara çok dikkat edeceğiz” şeklinde konuştu.

Milletvekili adaylarından Ömer Ekici’nin Akçadağlı olduğunu vurgulayan Avşar, “Akçadağ’ın kendi öz evladı Ömer Ekici, eğer kendisini vekil olarak gönderirsek meclise Akçadağ’ın ve Malatya’nın sorunlarını birebir kendisine ilettiğinizde en azından derdimize derman olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan MHP Malatya birinci sıra milletvekili adayı Mehmet Fendoğlu ise Akçadağ’ın gerek siyasi gerek se sosyal tarihimizde önemli bir yerinin olduğunu belirterek “Akçadağ karar verirse her şeyi değiştirmeye muktedir ilçemizdir. Akçadağ karar verirse eğer 10 yıldan fazla il başkanlığı görevi yapmış, bu kutlu davada 77 yılından beri aynı dava içinde beraber olduğumuz arkadaşımızı Ömer Ekici’yi meclise gönderirsiniz” diye konuştu.

Milletvekili Adayı Burhan Çoşkun’da 49 yıllık şanlı geçmişe sahip olan MHP’nin Türkiye’nin ve yüce Türk milletinin bekası, huzuru ve güvenliği için mücadele ettiğini belirterek “Biz 16 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi olarak Malatya’da milletvekili gönderemedik. Malatya’da 16 yıldır bağrımıza taş bastık ama küsmedik ve darılmadık. Hatalarımızı eksiklerimizi gördük not ettik ama şimdi sıra sizde. Siz Akçadağlılardan isteğim sizin bağrınızdan çıkmış sizin evladınız Ömer Ekiciyi bağrınıza basmanızdır” şeklinde konuştu.

MHP Malatya 4’üncü sıra milletvekili adayı Aysel Yüzer ise kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Tüm Akçadağlılara teşekkür ederek “Ben bütün vatandaşlara ve bütün Akçadağlı kardeşlerimize seslenmek isterim ama bir kadın olarak bir öğretmen olarak önce kadınlarımıza sonra gençlerimize sesleniyorum. Gençlerimiz ne kadar eğitimli olursa ülkemiz o kadar hızlı adımlarla seviyesinin üstüne çıkar. Kadınlarda gençler ve çocuklar yetiştirdiği için zaten kadın olmasa çocuklar yetişmez aslında dünyayı erkekler yönetiyor gibi oluyor ama arka planda kadınlar yönetiyor” ifadelerine yer verdi.

MHP’nin geç milletvekili adayı olan 6.sıra dayı Bekir Enes Çapanoğlu’da “Ben sizin genç bir kardeşiniz olarak buradayım. Allah hepinizden razı olsun bizim burada olmamızın en büyük amacı MHP’nin gençliğe ne kadar önem verdiğini ve Malatya’nın geleceğinin ne kadar sağlam olduğunu sağlam ayakları üstünde olduğunu size göstermemizdir” dedi.

5. sıra milletvekili adayı Adil Zereyli ise daha önceden Akçadağ ilçesinde doktor olarak geçici bir süre görev yaptığını anımsatarak “Sağlık sorunlarını Akçadağ’ın sorunlarını yakinen biliyorum. Diğer arkadaşlarımda gerek Milli Eğitim ile problemleri olsun gerek Akçadağ’ın sorunları olsun Ömer Ekici başkanım yani her ayrıntılı bir şekilde biliyoruz. Sizden istediğimiz şu var oy kullanmaya giderken lütfen geçtiğiniz sokaklara bakın” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan ikinci sıra milletvekili adayı Ömer Ekici’de, seçim çalışmalarına Akçadağ’da başladıklarını ifade ederek “Sayın Genel Başkanımız özellikle Akçadağlılara şunu söylememi istedi. ‘16 Nisan’da ülkenin tehlike altında olduğu bir süreçte 16 referandumda bir adım attılar. Bu adımı Malatya ve Akçadağlı hemşerilerimden 24 Haziranda tamamlamalarını bekliyorum. 24 Haziranda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak ettiğimiz Sayın Recep Tayip Erdoğan’ı desteklemenizi milletvekili seçimlerinde de bu sürecin tamamlanması ve kurumları ile kurumsal bir yapıya kavuşması için MHP ye destek olmanızı istiyorum” dedi. Bize yetki verdiğinizde Akçadağ’ın hem siyasette hem de Malatya da çoğunluğunun hak ettiği noktada temsil edileceğinin sözünü veriyorum. Bizim yetkili olduğumuz yerlerde Akçadağlılar ile kimse oyun oynamayacak bunun sözünü burada veriyorum” diye konuştu.