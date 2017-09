MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı:

Samanlı mesajında, “Aziz Milletimiz, sinesinden çıkardığı şehit ve gazileriyle varlığını korumuş, adını ve şanını yaşatmış, geleceğini de teminat altına almıştır. Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki önemini gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Kahraman Türk Ordusu, sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin, Millet tarafından takdimine dalalet eden bu unvan ve rütbeye ancak size izafe ederek, bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım’ diyerek anlatmaktadır. Öyle ki, milli bağımsızlığımızı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla, vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet, şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir. Gazi unvanlarının verildiği tarihin yıl dönümünde, tüm gazilerimizin gününü kutluyor, onlarla her zaman gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.