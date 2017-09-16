MHP Doğanşehir ilçe kongresi yapıldı

Doğanşehir MHP ilçe kongresinde 20 yıldır ilçe başkanlığını sürdüren Muzaffer Çelebi, bayrağı kongre öncesi Selim Güven’e teslim etti. Yapılan İlçe kongresinde tek liste olarak çıkan Selim Güven MHP’nin ilçe başkanı seçildi. Kongre öncesi bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, Türkiye’de bir değişim rüzgarı içinde olduklarını belirterek “Birlik beraberlik içerisinde adayımızı beliriyoruz ve genel merkezin belirlediği adayla tüm ilçelerimizde güzel bir ortamda adaylarımızı seçeceğiz. Şunu istiyorum bundan sonra birlik beraberliğimiz arttıralım. Liderimiz Türkiye de büyük bir destek görmektedir bizde bunun farkına vardığımız sürece bizim kaybetme şansımız yoktur” dedi.

Gündeme ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Kalı, “Şu anda etrafta bir muhalif gurup kendilerini çok güçlü gösterip üç beş kişilik bir istifayı 30 kişi göstererek bir algı operasyonu yapmaktadır. Ben bunu şöyle lanse ediyorum, aynalı bir odaya girdiğinizde kendinizi yüzlerce kişi olarak görüp bir ordu zannetmeniz. Bunlar algı operasyonu yaparak kendilerini güçlü gösteriyorlar. Biz MHP olarak güçlüyüz, liderimiz güçlüdür. Çok büyük destekler almaktayız. Üç beş kişilik kayıp bize gelen yüzlerce destek var. Ondan dolayı hiçbir zaman korkmuyoruz, sonuna kadar dimdik ayakta devam ediyoruz" dedi.

Kongre sonunda yeni ilçe başkanlığına seçilen Selim Güven ise bir teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında eski ilçe başkanı Muzaffer Çelebi’nin hizmetlerinden bahseden Güven “Bu bayrağı daha yükseklere kaldırarak daha ileriye götüreceğiz. Bana destek veren, beni bu göreve layık gören Doğanşehir Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına, partinin her kademesinde görev yapan ve gönül veren tüm gönüldaşlarıma sevgi saygı ve salamlarımı sunarım. Milliyetçi Hareket Partisi, bu ülkenin mihenk taşı olduğunu bir misyonu bir davayı temsil ettiğini çocukluğumdan bu yana bu davayı benimseyerek hizmet ettiğimi bundan sonrada hizmet edeceğimi belirtmek isterim” dedi.

Kongreye MHP Malatya İl Başkanı Ömer Faruk Kal, Başkan yardımcısı Hasan Baydoğan, Aydın Pektaş, Eski il başkanı Bahri Yüksel, Doğanşehir MHP eski ilçe başkanı Muzaffer Çelebi, Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Başkanı İsmet Bayram ve partililer katıldı.