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MHP heyetinden, Vali Baruş'a ziyaret

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve MHP İl Teşkilatı, göreve yeni başlayan Vali Aydın Baruş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve MHP İl Teşkilatı, göreve yeni başlayan Vali Aydın Baruş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Son yayımlanan valiler kararnamesi ile Bolu'dan Malatya'ya atanan Vali Aydın Baruş'a, ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, Vali Baruş'u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.


Gelen konuklar ile makamında bir süre sohbet edip bilgiler alan Vali Baruş, ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkür etti.

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