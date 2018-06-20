MHP İl Başkanı Avşar:

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar seçime az bir süre kala tempoyu artırdı. Avşar bu kapsamda 3 mahalleyi gezdi ve esnafları ziyaret etti. Avşar, Çarmuzu, Kiltepe ve Beydağında mahalle toplantılarına katıldı. Milletvekilleri ile teşkilatın hazır olduğu mahalle toplantılarına vatandaşların da büyük ilgi ve alaka göstermesi, Avşar’ı memnun etti. Avşar mahalle toplantılarında 24 Haziran’daki seçimlere değinerek, “24 Haziran’da ülkemiz için çok önemli bir seçim olacaktır. Bunlardan biri cumhurbaşkanlığı seçimi, ikincisi milletvekili seçimidir. Türkiye, parlak yarınlarını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle tesis ve temin edecektir. MHP de bu sistemin içinde olup, her zaman olduğu gibi yine ülkesine, devletine ve milletine hizmet edecektir. Türkiye’nin geleceğinde pay ve söz sahibi olacağız” şeklinde konuştu.

“Sözümüz yere düşmeyecek, ülkücü her zaman olduğu gibi başı dik gezecektir” diyen İl Başkanı Avşar, “Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnşallah ilk turda da seçilecektir. Bunun için de bir oy MHP’ye bir oy Recep Tayyip Erdoğan’a. Sizler de biliyorsunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’dir, Türk milletinin ta kendisidir. Türkiye’nin eğilmez başıdır. İnanıyorum ki, milletimizin tertemiz iradesi Milliyetçi Hareket Partisi’ni hak ettiği, layık olduğu zirveye inşallah çıkaracaktır. Haklıyız, Türk milleti hakkımızı Allah’ın izniyle teslim edecektir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin teminatı ve sigortasıdır. Bu yüzden de Mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmelidir. Türkiye’nin gelecek ümidi olmak için 24 Haziran’da tarih yazacağız” ifadelerini kullandı. Avşar son olarak, “Diyorum ki Cumhur İttifakı, devlet fikri, millet aklıdır. Her zaman da Malatya’nın teminatıdır” diye konuştu.

Öte yandan MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar bugün de, Özalper, Karakavak ve Topraktepe Mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelecek.