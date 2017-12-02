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02 Aralık 2017 15:40

MHP İl Başkanı Avşar’dan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı R.

MHP İl Başkanı Avşar’dan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

02 Aralık 2017 15:40

Bülent Avşar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Engelli vatandaşların ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve toplumsal hayata onurlu ve etkin bir şekilde katılmalarının en doğal hakları olduğunu ifade ederek, “Engellilerimizin yaşadıkları sorunlar hepimizin ortak sorunudur. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli hayat sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılmasındaki engelleri ortadan kaldırmaya ve tüm imkanlardan eşit olarak yararlanmalarına yönelik çalışmalarımız olacaktır. Bu vesile ile tüm engelli vatandaşlarımıza; sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya diliyorum” ifadelerine yer verdi.


MHP olarak hizmetleri, engelli vatandaşların da kolayca istifade edebileceği şekilde planladıklarını kaydeden Avşar, “Yaptığımız saha çalışmalarında birinci önceliğimiz dezavantajlı grupların rahatlığını sağlamaktır. Kaldırım, yol, piknik alanı gibi yerlerdeki çalışmalarda yerel yöneticilerimizin bu standartlara büyük önem vermesi gerekiyor. Bu tür sorunlarda yerel yöneticilerimiz ile istişareler sonucu sorunu huzura kavuşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.




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