MHP İl Başkanı Avşar’dan Kadir Gecesi mesajı

Avşar mesajında, manevi lezzetinin doruğa ulaştığı, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı Kadir Gecesi’ni idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını ifade eden Avşar, “Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Ramazan ayı sevgi ve kardeşliğin pekiştiği bir aydır. Kadir Gecesi de bin aydan daha hayırlı bir gece olup, aynı zamanda müminler için de bir fırsattır. Kadir Gecesi dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günlerdir. Rabbimizin insanlığa bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşettiği bu mübarek geceyi idrak ederken; açları, yoksulları, zulme maruz kalmışların haklarını düşünmemiz, onların dertleriyle dertlenmemiz, yaralarını sarmamız gerekir. Bu bütün Müslümanların üzerine düşen bir görev ve sorumluluktur. Kadir Gecesi, en faziletli ve kutsal gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MHP’li Avşar’ın açıklamasında, "İnanıyorum ki bütün vatandaşlarımız bu mübarek ayın ve bu gecenin hatırına bir hayır yarışı içine olmuşlardır; ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma içinde hareket etmişlerdir. Bu duygu ve düşünceler ile tüm İslam aleminin ilimizin ve tüm ümmeti Muhammed’in Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; bu gecenin tüm Milletimizin birliğine ve dirliğine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" denildi.