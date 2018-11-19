MHP İl Başkanı Avşar'dan Mevlid Kandili mesajı

Avşar, mesajında kandillerin, inanç ve düşünceleri berraklaştıran mübarek geceler olduğunu ifade ederek kutsal gecelerin aynı zamanda ibadet ve ahlak açısından insanın kendisine çeki düzen verme fırsatı sunduğunu vurguladı. Mevlid Kandilinin nurlu bir gece olduğuna değinen Başkan Avşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili peygamberimiz için Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, insanlara 'bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı' olarak gönderildiği bildirilmiştir. Peygamber efendimizin doğumu, şüphesiz insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah, O'nu bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. Mevlid-i Nebi, Peygamberimizin insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun örnek ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme gecesi olmalıdır. Bu duygularla; ilahi vahyin son tebliğcisi, beşeriyetin ebedi kurtarıcısı Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümünü ve bütün hemşehrilerimizin Mevlid Kandillerini kutluyor, İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.”